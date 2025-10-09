В село Вянгли Агдеринского района отправилась очередная группа жителей
Внутренняя политика
- 09 октября, 2025
- 12:04
В село Вянгли Агдеринского района отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
Как сообщает карабахское бюро Report, на этом этапе в село переселяется 28 семей (112 человек).
Таким образом, число вернувшихся в село Вянгли семей достигнет 79 (158 человек).
