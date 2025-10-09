Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    В село Вянгли Агдеринского района отправилась очередная группа жителей

    Внутренняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 12:04
    В село Вянгли Агдеринского района отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

    Как сообщает карабахское бюро Report, на этом этапе в село переселяется 28 семей (112 человек).

    Таким образом, число вернувшихся в село Вянгли семей достигнет 79 (158 человек).

    Ağdərənin Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb
    Фото
    Another group of residents returns to Vangli village of Aghdara district

