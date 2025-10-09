Ağdərənin Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb
- 09 oktyabr, 2025
- 12:00
Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə kəndə 28 ailə (112 nəfər) köçürülür.
Kəndə köç edənlər ölkənin müxtəlif bölgələrində müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Qeyd edək ki, bu köçlə Vəngli kəndinə qayıdan ailələrin sayı 79-a (158 nəfər) çatacaq.
