Ağdərənin Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    09 oktyabr, 2025
    Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə kəndə 28 ailə (112 nəfər) köçürülür.

    Kəndə köç edənlər ölkənin müxtəlif bölgələrində müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Qeyd edək ki, bu köçlə Vəngli kəndinə qayıdan ailələrin sayı 79-a (158 nəfər) çatacaq.

    В село Вянгли Агдеринского района отправилась очередная группа жителей
    Another group of residents returns to Vangli village of Aghdara district

