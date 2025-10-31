Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В село Хыдырлы выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 06:53
    В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в село Хыдырлы Агдамского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

    Как сообщает Report, семьи бывших вынужденных переселенцев, ранее временно проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе в село Хыдырлы возвращается 24 семьи (124 человека).

    Жители возвращающиеся в родные края поблагодарили президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

    вынужденные переселенцы село Хыдырлы Великое возвращение
