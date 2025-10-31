В село Хыдырлы выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
Внутренняя политика
- 31 октября, 2025
- 06:53
В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в село Хыдырлы Агдамского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
Как сообщает Report, семьи бывших вынужденных переселенцев, ранее временно проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе в село Хыдырлы возвращается 24 семьи (124 человека).
Жители возвращающиеся в родные края поблагодарили президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.
Последние новости
07:14
Си Цзиньпин: Китай будет создавать возможности для развития АТР и всего мираДругие страны
06:53
В село Хыдырлы выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцевВнутренняя политика
06:52
Президент Южной Кореи поставил под сомнение будущее свободной торговлиДругие страны
06:23
Родственники погибших при рейде в Бразилии провели акцию протестаДругие страны
05:44
СМИ: Заявление Трампа о ядерных испытаниях адресовано ПутинуДругие страны
05:17
СМИ: Глава дипломатии ЕС потерпела поражение в борьбе за власть в ЕСДругие страны
04:59
В турецком Эрзуруме давка в школе привела к ранениям 21 ученикаВ регионе
04:25
СМИ: Минюст США подозревает Black Lives Matter в растрате пожертвованийДругие страны
03:46