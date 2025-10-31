İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Ağdamın Xıdırlı kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    • 31 oktyabr, 2025
    • 06:52
    İşğaldan azad edilmiş ərazilərə növbəti köç karvanı yola salınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu mərhələdə Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndində məskunlaşacaq keçmiş məcburi köçkünlər - 24 ailə (124 nəfər) paytaxtdan yola düşüblər.

    Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.

    В село Хыдырлы выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

