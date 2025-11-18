Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 07:18
    В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается масштабное возвращение на освобожденные от оккупации территории.

    Как сообщает Report, на этом этапе в село Хоровлу Джебраильского района возвращаются семьи, которые ранее временно проживали в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Вернувшиеся в родные края жители выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную поддержку. Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую Армию, героических солдат и офицеров, а также почтили память шехидов, отдавших жизнь за освобождение наших земель.

    Джебраильский район Хоровлу бывшие вынужденные переселенцы
    Фото
    Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Последние новости

    07:18

    В село Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    07:13

    Житель села Хоровлу: Я с радостью возвращаюсь в свою родную деревню

    Внутренняя политика
    06:58

    ВМС Китая и Вьетнама 19-20 ноября проведут патрулирование в Тонкинском заливе

    Другие страны
    06:25

    Мадуро подтвердил готовность к диалогу с администрацией США

    Другие страны
    05:55

    Reuters: Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России

    Другие страны
    05:17

    Британия и США хотят отказаться от ядерного топлива РФ к концу 2028 года

    Другие страны
    04:49

    Работники железных дорог Греции начали забастовку

    Другие страны
    04:23

    Трамп считает, что инвестиции в США к концу года превысят $20 трлн

    Другие страны
    03:57

    СМИ: Британия не сможет использовать авианосец Prince of Wales без помощи НАТО

    Другие страны
    Лента новостей