В село Агалы Зангиланского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев
Внутренняя политика
- 14 ноября, 2025
- 06:35
В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается масштабное возвращение в освобождённые от оккупации территории.
Как сообщает Report, на этом этапе в село Агалы Зангиланского района переселены 41 семья в составе 110 человек.
Переселенцы в Агалы - это семьи, которые ранее временно проживали в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
Вернувшиеся в родные края жители выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную поддержку. Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую Армию, героических солдат и офицеров, а также почтили память шехидов, отдавших жизнь за освобождение наших земель.
