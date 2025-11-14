Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    В село Агалы Зангиланского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    • 14 ноября, 2025
    • 06:35
    В село Агалы Зангиланского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается масштабное возвращение в освобождённые от оккупации территории.

    Как сообщает Report, на этом этапе в село Агалы Зангиланского района переселены 41 семья в составе 110 человек.

    Переселенцы в Агалы - это семьи, которые ранее временно проживали в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Вернувшиеся в родные края жители выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную поддержку. Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую Армию, героических солдат и офицеров, а также почтили память шехидов, отдавших жизнь за освобождение наших земель.

    Агалы Зангиланский район бывшие вынужденные переселенцы
    Zəngilanın Ağalı kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Последние новости

    06:44

    Житель Агалы: Я благодарен нашему президенту и нашему народу за то, что они подарили нам этот день

    Внутренняя политика
    06:35

    В село Агалы Зангиланского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:25

    США и Аргентина договорились о наращивании торговли и инвестиций

    Другие страны
    05:47

    Сербия выделила €30 млн на исследования АЭС

    Другие страны
    05:19

    AP: Авианосец США Gerald R. Ford в ближайшие дни подойдет к берегам Венесуэлы

    Другие страны
    04:50

    Силы безопасности Сирии отразили несколько нападений в Эс-Сувейде

    Другие страны
    04:23

    Хегсет объявил о начале операции по борьбе с наркокартелями

    Другие страны
    03:52

    NYT: Пентагон опасается утечки технологий КНР в случае поставок F-35 Эр-Рияду

    Другие страны
    03:11

    Ракета New Glenn отправила два зонда к Марсу для изучения его магнитосферы

    Наука и образование
    Лента новостей