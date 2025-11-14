В село Агалы Зангиланского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается масштабное возвращение в освобождённые от оккупации территории.

Как сообщает Report, на этом этапе в село Агалы Зангиланского района переселены 41 семья в составе 110 человек.

Переселенцы в Агалы - это семьи, которые ранее временно проживали в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Вернувшиеся в родные края жители выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную поддержку. Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую Армию, героических солдат и офицеров, а также почтили память шехидов, отдавших жизнь за освобождение наших земель.