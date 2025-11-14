İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Zəngilanın Ağalı kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    • 14 noyabr, 2025
    • 06:35
    Zəngilanın Ağalı kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir.

    "Report" xəbər verir ki, Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə 41 ailə - 110 nəfər köçürülüb.

    Ağalı kəndinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.

    Zəngilan “Böyük Qayıdış” Ağalı kəndi
    В село Агалы Зангиланского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Son xəbərlər

    06:49

    Keçmiş məcburi köçkün: Şükür, otuz illik əziyyətdən sonra yurdumuza qayıdırıq

    Daxili siyasət
    06:40

    Ağalı sakini: Prezidentə, xalqımıza minnətdaram ki, bu günü bizə nəsib etdi

    Daxili siyasət
    06:35

    Zəngilanın Ağalı kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:21

    Mbappe futbol tarixində Peledən sonra 400 qol vuran ən gənc oyunçu olub

    Futbol
    05:55

    ABŞ-nin təyyarədaşıyan gəmisi yaxın günlərdə Venesuela sahillərinə yaxınlaşacaq

    Digər ölkələr
    05:17

    Suriyanın təhlükəsizlik qüvvələri Əs-Suveydada silahlıların hücumlarını dəf edib

    Digər ölkələr
    04:47

    Heqset narkotik kartelləri ilə mübarizə əməliyyatının başladığını elan edib

    Digər ölkələr
    04:22

    ABŞ F-35-ların Ər-Riyada satılacağı halda texnologiyanın Çinə sızmasından ehtiyatlanır

    Digər ölkələr
    03:56

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Sevan" gölü Göyçə adlanacaq, azərbaycanlılar geri qayıdacaq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti