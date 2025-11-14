Zəngilanın Ağalı kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb
Daxili siyasət
- 14 noyabr, 2025
- 06:35
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir.
"Report" xəbər verir ki, Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə 41 ailə - 110 nəfər köçürülüb.
Ağalı kəndinə köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.
Son xəbərlər
06:49
Keçmiş məcburi köçkün: Şükür, otuz illik əziyyətdən sonra yurdumuza qayıdırıqDaxili siyasət
06:40
Ağalı sakini: Prezidentə, xalqımıza minnətdaram ki, bu günü bizə nəsib etdiDaxili siyasət
06:35
Zəngilanın Ağalı kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
06:21
Mbappe futbol tarixində Peledən sonra 400 qol vuran ən gənc oyunçu olubFutbol
05:55
ABŞ-nin təyyarədaşıyan gəmisi yaxın günlərdə Venesuela sahillərinə yaxınlaşacaqDigər ölkələr
05:17
Suriyanın təhlükəsizlik qüvvələri Əs-Suveydada silahlıların hücumlarını dəf edibDigər ölkələr
04:47
Heqset narkotik kartelləri ilə mübarizə əməliyyatının başladığını elan edibDigər ölkələr
04:22
ABŞ F-35-ların Ər-Riyada satılacağı halda texnologiyanın Çinə sızmasından ehtiyatlanırDigər ölkələr
03:56