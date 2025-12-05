Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Узбекистане дали старт совместному проекту SOCAR и "Узбекнефтегаз"

    Энергетика
    • 05 декабря, 2025
    • 15:07
    В Узбекистане дали старт совместному проекту SOCAR и Узбекнефтегаз

    В Узбекистане дали старт совместному разведочно-геологоразведочный проекту SOCAR и "Узбекнефтегаз".

    Как передает Report со ссылкой на Минэнерго Азербайджана, церемония запуска состоялась в Ташкенте с участием министра энергетики Парвиза Шахбазова и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

    Проект будет реализован в Устюрском регионе Узбекистана в соотвествии с соглашением, подписанным 24 июля 2025 года между SOCAR, "Узбекнефтегаз" и Республикой Узбекистан.

    В рамках церемонии также был дан старт ряду других энергетических проектов, реализуемых Узбекистаном совместно с иностранными партнерами - Турцией, ОАЭ, Саудовской Аравией и Китаем.

    Выступая на мероприятии Парвиз Шахбазов подчеркнул, что стратегический уровень азербайджано-узбекских отношений стал возможен благодаря политической воле лидеров двух стран. "Личное доверие и дружба глав государств сыграли незаменимую роль в продвижении нашего сотрудничества", - отметил министр.

    Он также напомнил, что вступление Азербайджана в качестве полноправного участника в формат Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и процессы, связанные с открытием Зангезурского коридора, открывают новую страницу в региональной интеграции. В этих условиях, по его словам, энергетическое партнерство приобретает особое значение.

    "Совместный разведочно-геологоразведочный проект SOCAR и "Uzbekneftegaz" в Устюрте - яркий пример этого. Он подтверждает стратегическую значимость нашего энергетического сотрудничества, создает основу для обмена знаниями и технологиями, усиливает региональную энергоинтеграцию и расширяет возможности совместного участия в энергоснабжении", - заявил Шахбазов.

    Özbəkistanın "Üstyurt" regionunda kəşfiyyat-axtarış layihəsinə başlanılıb - YENİLƏNİB
    SOCAR and Uzbekneftegaz launch joint exploration project in Uzbekistan
