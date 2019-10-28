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В секретариате ЦИК произведено новое кадровое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ

В секретариате ЦИК произведено новое кадровое назначение
© Report.az

В Центризбиркоме (ЦИК) произведено новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, Ильгар Ализаде назначен заведующим секретариата ЦИК. 

Напомним, что И.Ализаде работал в ЦИК в 1998-2004 годах, а позже продолжил деятельность в Милли Меджлисе. 

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