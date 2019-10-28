В секретариате ЦИК произведено новое кадровое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ

В секретариате ЦИК произведено новое кадровое назначение

28 октября, 2019 16:19

© Report.az https://report.az/storage/news/fae4e0911cdf1f9fd7f54ad892c30746/1525d670-6e50-4ce0-b063-8efa9180cd2d_292.jpg В Центризбиркоме (ЦИК) произведено новое кадровое назначение. Как сообщает Report, Ильгар Ализаде назначен заведующим секретариата ЦИК. Напомним, что И.Ализаде работал в ЦИК в 1998-2004 годах, а позже продолжил деятельность в Милли Меджлисе.

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