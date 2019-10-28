В секретариате ЦИК произведено новое кадровое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ

В Центризбиркоме (ЦИК) произведено новое кадровое назначение.
Как сообщает Report, Ильгар Ализаде назначен заведующим секретариата ЦИК.
Напомним, что И.Ализаде работал в ЦИК в 1998-2004 годах, а позже продолжил деятельность в Милли Меджлисе.
В Центризбиркоме (ЦИК) произведено новое кадровое назначение.
Как сообщает Report, Ильгар Ализаде назначен заведующим секретариата ЦИК.
Напомним, что И.Ализаде работал в ЦИК в 1998-2004 годах, а позже продолжил деятельность в Милли Меджлисе.
Эта новость также доступна на других языках:
İlkin PirəliАвтор новости