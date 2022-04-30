В результате продуманной политики президента Азербайджан с каждым днем развивается - МНЕНИЕ

"Азербайджан, одержавший историческую победу в 44-дневной Отечественной войне, сегодня определяет направления дальнейшего развития региона. Политика, проводимая нашей страной как до войны, так и в послевоенный период, положительно оценивается международны

"Азербайджан, одержавший историческую победу в 44-дневной Отечественной войне, сегодня определяет направления дальнейшего развития региона. Политика, проводимая нашей страной как до войны, так и в послевоенный период, положительно оценивается международным сообществом. Естественно, в этом вопросе важную роль играет то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев является влиятельным политиком мирового уровня, демонстрирует истинные лидерские качества".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров.

По его словам, мировое сообщество высоко оценивает точные ответы главы государства на вопросы, звучащие как на таких встречах, так и в отдельных интервью представителям зарубежных СМИ:

"Мы неоднократно становились свидетелями того, как к Ильхаму Алиеву с особым уважением относится международное сообщество, в том числе руководители отдельных ведущих стран мира. Лидерские качества, дальновидность президента Азербайджана находятся под пристальным вниманием международного сообщества. Благодаря многовекторной, продуманной политике, проводимой под руководством президента, Азербайджан с каждым днем все более развивается”.

Депутат отметил, что президент Азербайджана своевременно и верно оценивает сложные события, происходящие в регионе и мире:

“Это еще больше повышает его авторитет на международной арене, а также приводит к тому, что Азербайджан выходит из этих процессов без потерь. Мы в очередной раз стали свидетелями этого в ходе процессов, происходящих на фоне российско-украинского конфликта”.