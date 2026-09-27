В районах Азербайджана почтили память шахидов

Цена золота опустилась ниже $4 250 за унцию впервые с 5 августа Финансы

В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии Энергетика

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Фото Видео При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО Происшествия