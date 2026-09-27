В районах Азербайджана почтили память шахидов
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 13:26
Главы администраций, руководители правоохранительных органов и предприятий, религиозные деятели, члены семей погибших военных, ветераны и представители общественности Гахского, Загатальского, Балакенского, Шекинского и Огузского районов почтили память шехидов.
Как сообщает северо-западное бюро Report, мероприятия проводились в рамках 27 Сентября - Дня Памяти.
Чиновники и представители общественности возложили цветы и венки к могилам военных на Аллеях шехидов.
В 12:00 была объявлена минута молчания.
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