İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Şimal-qərb rayonlarında şəhidlər anılıb

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 13:14
    Şimal-qərb rayonlarında şəhidlər anılıb

    Azərbaycanın şimal-qərb rayonlarında şəhidlər anılıb.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, Qax, Zaqatala, Balakən, Şəki və Oğuz rayonlarında keçirilən anım mərasimlərində rayon icra hakimiyyətlərinin başçıları, hüquq-mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə, təşkilatların rəhbərləri, din xadimləri, şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Rayonların Şəhidlər xiyabanlarında Birinci Qarabağ və Vətən müharibələri, 2022-ci ilin sentyabr döyüşləri, 2023-cü ilin lokal antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan hərbi qulluqçuların məzarları ziyarət olunub, şəhidlərin ruhuna dualar oxunub və məzarlarına gül dəstələri düzülüb.

    Saat 12:00-da şəhid olan hərbi qulluqçuların əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

    Şimal-qərb rayonlarında şəhidlər anılıb
    Şimal-qərb rayonlarında şəhidlər anılıb
    Şimal-qərb rayonlarında şəhidlər anılıb
    Şimal-qərb rayonlarında şəhidlər anılıb
    Şimal-qərb rayonlarında şəhidlər anılıb

    27 Sentyabr - Anım Günü Şəhidlər xiyabanı
    Foto
    В районах Азербайджана почтили память шахидов
    Foto
    Martyrs commemorated in Azerbaijan's districts
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:47

    İspaniya millisi məğlubiyyətsizlik seriyası üzrə dünya rekordunu yeniləyib

    Futbol
    04:15

    "Bloomberg": Tramp Cənubi Koreyanın ABŞ-yə 200 milyard dollarlıq yatırım planlarını elan edəcək

    Digər ölkələr
    03:42

    Rumıniya parlamenti yeni hökumətin proqramı və tərkibini nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    03:05

    Tramp İran gələcəkdə təslim yolunu seçəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    02:38

    Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

    Hadisə
    02:17

    Fransada yuxarı sinif şagirdlərinin etiraz aksiyalarında 440 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:52

    ABŞ-də süni intellektin tənzimlənməsi üzrə komitə yaradıla bilər

    Digər ölkələr
    01:25

    Şimali Kiprdə gəmi qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 18-ə çatıb

    Digər ölkələr
    01:04

    ABŞ-də dövlət xidmətlərinə çıxış üçün süni intellekt platforması yaradılır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti