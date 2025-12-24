В приюте Təmiz Dünya был организован праздничное торжество

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Внутренняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 23:16
    Для детей, проживающих в приюте Təmiz Dünya, 24 декабря было организовано праздничное торжество.

    Как сообщает Report, в празднике приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Baku Media Center Арзу Алиева и Алена Алиева.

    Дед Мороз и Снегурочка вместе со сказочными персонажами развлекали детей, участвовавших в празднике, подарив им приятные моменты.

    С целью обеспечения удобных и безопасных поездок детей в школу руководитель Baku Media Center Арзу Алиева подарила центру новый автобус.

    Затем Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева преподнесли детям подарки, разделив с малышами радость.

    Фото
    Фото

