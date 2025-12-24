В приюте Təmiz Dünya был организован праздничное торжество
Внутренняя политика
- 24 декабря, 2025
- 23:16
Для детей, проживающих в приюте Təmiz Dünya, 24 декабря было организовано праздничное торжество.
Как сообщает Report, в празднике приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Baku Media Center Арзу Алиева и Алена Алиева.
Дед Мороз и Снегурочка вместе со сказочными персонажами развлекали детей, участвовавших в празднике, подарив им приятные моменты.
С целью обеспечения удобных и безопасных поездок детей в школу руководитель Baku Media Center Арзу Алиева подарила центру новый автобус.
Затем Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева преподнесли детям подарки, разделив с малышами радость.
Последние новости
00:47
Reuters: США намерены продолжать блокаду Венесуэлы не менее двух месяцевДругие страны
00:26
Бинали Йылдырым поздравил президента Ильхама АлиеваВнешняя политика
00:21
Минюст США получил новые документы по делу ЭпштейнаДругие страны
00:00
Сегодня годовщина крушения самолета AZALПроисшествия
23:50
Госкомитет провел видеоконференцию под названием "Будем едины, будем солидарны!"Диаспора
23:49
Премьер-министр Венгрии поздравил Ильхама АлиеваВнешняя политика
23:33
Майя Санду поздравила президента Ильхама АлиеваВнешняя политика
23:23
При взрыве в мечети в Нигерии погибли семь человекДругие страны
23:16
Фото