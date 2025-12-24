"Təmiz Dünya" sığınacağında uşaqlar üçün bayram şənliyi təşkil olunub
Daxili siyasət
- 24 dekabr, 2025
- 23:05
Dekabrın 24-də "Təmiz Dünya" sığınacağında yaşayan uşaqlar üçün bayram şənliyi təşkil olunub.
"Report" xəbər verir ki, şənlikdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva, Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva iştirak ediblər.
Şaxta baba və Qar qız nağıl qəhrəmanları ilə birlikdə şənlikdə iştirak edən uşaqları əyləndirib, onlara xoş anlar yaşadıblar.
Uşaqların məktəbə rahat və təhlükəsiz şəkildə gedib-gəlmələrini təmin etmək məqsədilə Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva tərəfindən mərkəzə yeni avtobus hədiyyə olunub.
Sonra Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva uşaqlara hədiyyələr təqdim edib, balacaların sevincinə şərik olublar.
Son xəbərlər
23:19
Ankarada "Qardaşlığımız əbədidir" adlı konsert proqramı keçirilibMədəniyyət siyasəti
23:05
Foto
"Təmiz Dünya" sığınacağında uşaqlar üçün bayram şənliyi təşkil olunubDaxili siyasət
23:04
Əlcəzair parlamenti Fransa müstəmləkəçiliyini cinayət kimi tanıyıbDigər ölkələr
22:48
"Liverpul" serbiyalı hücumçu ilə maraqlanırFutbol
22:45
Xaçmazda itkin düşən şəxsin qətlə yetirildiyi məlum olubHadisə
22:43
Kobaxidze: Gürcüstanın vəzifəsi Orta Dəhlizi regionda ən etibarlı və təhlükəsiz marşruta çevirməkdirRegion
22:36
Ərdoğan liviyalı həmkarına Baş Qərargah rəisinin ölümü ilə bağlı başsağlığı veribRegion
22:33
Fransalı futbolçu karyerasını İtaliya A Seriyasında davam etdirə bilərFutbol
22:29