В представленный президенту список Комиссии по вопросам помилования включены имена 140 осужденных

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Решения рекомендательного характера, принятые Комиссией по вопросам помилования при президенте Азербайджанской Республики, отправлены главе государства Ильхаму Алиеву.

Об этом Report сообщили в Госкомиссии.

"В целом, на заседаниях Комиссии по вопросам помилования рассмотрено 400 заявлений. Список решений рекомендательного характера представлен президенту Азербайджана. В данный список включены имена около 140 осужденных", - сообщили из комиссии.

Отметим, что накануне праздника Новруз ожидается подписание президентом Ильхамом Алиевым очередного указа о помиловании.