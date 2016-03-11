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    В представленный президенту список Комиссии по вопросам помилования включены имена 140 осужденных

    На заседаниях Комиссии по вопросам помилования рассмотрены сотни заявлений

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Решения рекомендательного характера, принятые Комиссией по вопросам помилования при президенте Азербайджанской Республики, отправлены главе государства Ильхаму Алиеву.

    Об этом Report сообщили в Госкомиссии.

    "В целом, на заседаниях Комиссии по вопросам помилования рассмотрено 400 заявлений. Список решений рекомендательного характера представлен президенту Азербайджана. В данный список включены имена около 140 осужденных", - сообщили из комиссии.

    Отметим, что накануне праздника Новруз ожидается подписание президентом Ильхамом Алиевым очередного указа о помиловании.

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