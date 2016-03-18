В повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса включены еще 3 вопроса

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится сегодня, включены еще 3 вопроса.

Как сообщили Report в парламенте, в повестке дня предусмотрено обсуждение четырех вопросов.

На заседании вначале будет обсужден законопроект "Об утверждении поправок к Конвенции "О физической защите ядерного материала".

После этого планируется обсуждение законопроекта о поправках к Уголовному кодексу (два законопроекта) и законопроекта "Об утверждении списка сильнодействующих веществ и их крупного размера, а также списка ядовитых веществ".