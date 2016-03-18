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    В повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса включены еще 3 вопроса

    Предусмотрено обсуждение четырех вопросов

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится сегодня, включены еще 3 вопроса.

    Как сообщили Report в парламенте, в повестке дня предусмотрено обсуждение четырех вопросов. 

    На заседании вначале будет обсужден законопроект "Об утверждении поправок к Конвенции "О физической защите ядерного материала".

    После этого планируется обсуждение законопроекта о поправках к Уголовному кодексу (два законопроекта) и законопроекта "Об утверждении списка сильнодействующих веществ и их крупного размера, а также списка ядовитых веществ". 

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