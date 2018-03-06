Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел произведены новые назначения.

Как сообщает Report, начальник Следственного отдела Сабунчинского районного управления полиции (РУП), подполковник полиции Чингиз Османов освобожден от занимаемой должности и отправлен на пенсию. На его место назначен главный следователь Сабунчинского РУП майор полиции Хикмет Велиев.

Следователь РУП Наримановского района, капитан полиции Абдулсамед Джафаров освобожден от занимаемой должности и назначен старшим оперуполномоченным полиции Сабаильского РУП.