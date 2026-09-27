В Нахчыванской АР почтили память шехидов
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 10:04
В связи с 27 сентября - Днём памяти в Нахчыванской Автономной Республике чтят память шехидов.
Как сообщает местное бюро Report, сотрудники министерств, комитетов, ведомств, предприятий и организаций автономной республики, а также представители общественности посещают могилы шехидов 44-дневной Отечественной войны.
Во время посещений в городе Нахчыван и других населённых пунктах к могилам возлагают цветы, читают молитвы и с благодарностью чтят память шехидов, погибших за территориальную целостность Азербайджана.
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