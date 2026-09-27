Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В Нахчыванской АР почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 10:04
    В Нахчыванской АР почтили память шехидов

    В связи с 27 сентября - Днём памяти в Нахчыванской Автономной Республике чтят память шехидов.

    Как сообщает местное бюро Report, сотрудники министерств, комитетов, ведомств, предприятий и организаций автономной республики, а также представители общественности посещают могилы шехидов 44-дневной Отечественной войны.

    Во время посещений в городе Нахчыван и других населённых пунктах к могилам возлагают цветы, читают молитвы и с благодарностью чтят память шехидов, погибших за территориальную целостность Азербайджана.

    В Нахчыванской АР почтили память шехидов
    В Нахчыванской АР почтили память шехидов
    В Нахчыванской АР почтили память шехидов
    В Нахчыванской АР почтили память шехидов
    В Нахчыванской АР почтили память шехидов
    В Нахчыванской АР почтили память шехидов
    В Нахчыванской АР почтили память шехидов
    В Нахчыванской АР почтили память шехидов
    В Нахчыванской АР почтили память шехидов
    В Нахчыванской АР почтили память шехидов

    27 Сентября – День памяти Нахчыванская Автономная Республика
    Фото
    Naxçıvanda Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarları ziyarət olunur
    Фото
    Martyrs commemorated in Nakhchivan Autonomous Republic
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