İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Naxçıvanda Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarları ziyarət olunur

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 09:57
    Naxçıvanda Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarları ziyarət olunur

    27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikasında şəhidlərin xatirəsi anılır.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə,Muxtar Respublikanın nazirlik, komitə, idarə, müəssisə və təşkilatlarında çalışanlar, ictimaiyyət nümayəndələri 44 günlük Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarlarını ziyarət edirlər.

    Naxçıvan şəhərində və digər yaşayış məntəqələrində baş tutan ziyarətlər zamanı məzarların önünə gül dəstələri qoyulur, dualar oxunur, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan şəhidlərin ruhu minnətdarlıqla anılır.

    Naxçıvanda Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarları ziyarət olunur

    27 Sentyabr - Anım Günü Naxçıvan Muxtar Respublikası 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi)
    Foto
    В Нахчыванской АР почтили память шехидов
    Foto
    Martyrs commemorated in Nakhchivan Autonomous Republic
    MiniBoss
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