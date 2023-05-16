О нас

В Нахчыване подвели итоги первых четырех месяцев текущего года

В Нахчыване подвели итоги первых четырех месяцев текущего года В Нахчыванской Автономной Республике состоялось совещание по итогам первых четырех месяцев 2023 года.
Внутренняя политика
16 мая 2023 г. 11:23
В Нахчыване подвели итоги первых четырех месяцев текущего года

В Нахчыванской Автономной Республике состоялось совещание по итогам первых четырех месяцев 2023 года.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в совещании приняли участие руководители центральных и местных органов исполнительной власти.

На совещании с участием полномочного представителя президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Кабинет министров НАР представил отчет о проделанной работе и социально-экономических показателях.

В отчетном докладе основное внимание было уделено бюджетному прогнозированию, налоговым поступлениям в бюджет, льготным кредитам для предпринимателей, работе, проводимой в рамках проектов "зеленой энергии", а также внедрению инновационных технологий в госорганах.

Также широко обсуждались текущая ситуация и проблемы в сфере водоснабжения, сельского хозяйства, вопросы приема граждан и ряд других тем.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda cari ilin ilk 4 ayının yekunları müzakirə edilib

Самое читаемое

На Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля Харыбюльбюль
ФотоНа Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 19:54
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
10 мая 2023 г. 11:35
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
10 мая 2023 г. 18:29
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
11 мая 2023 г. 10:44
На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
12 мая 2023 г. 08:24
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
12 мая 2023 г. 11:40
Представители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане
ВидеоПредставители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане
12 мая 2023 г. 21:22
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ
13 мая 2023 г. 11:25
В штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации
ФотоВ штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации
13 мая 2023 г. 16:46
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
14 мая 2023 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi