В Нахчыване подвели итоги первых четырех месяцев текущего года

В Нахчыванской Автономной Республике состоялось совещание по итогам первых четырех месяцев 2023 года.

В Нахчыванской Автономной Республике состоялось совещание по итогам первых четырех месяцев 2023 года.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в совещании приняли участие руководители центральных и местных органов исполнительной власти.

На совещании с участием полномочного представителя президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Кабинет министров НАР представил отчет о проделанной работе и социально-экономических показателях.

В отчетном докладе основное внимание было уделено бюджетному прогнозированию, налоговым поступлениям в бюджет, льготным кредитам для предпринимателей, работе, проводимой в рамках проектов "зеленой энергии", а также внедрению инновационных технологий в госорганах.

Также широко обсуждались текущая ситуация и проблемы в сфере водоснабжения, сельского хозяйства, вопросы приема граждан и ряд других тем.