В Нахчыване почтили память шехидов по случаю Дня Победы

В Нахчыванской Автономной Республике по случаю 8 Ноября - Дня Победы проходят мероприятия по увековечению памяти шехидов.

Как сообщает местное бюро Report, в различных районах автономной республики жители посещают могилы шехидов, возлагают цветы и чтят память героев, отдавших жизни за освобождение Родины и территориальную целостность Азербайджана.

Отметим, что сегодня в городе Нахчыван по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт, а вечером прогремит салют.