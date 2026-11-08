Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Нахчыване почтили память шехидов по случаю Дня Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 10:50
    В Нахчыване почтили память шехидов по случаю Дня Победы

    В Нахчыванской Автономной Республике по случаю 8 Ноября - Дня Победы проходят мероприятия по увековечению памяти шехидов.

    Как сообщает местное бюро Report, в различных районах автономной республики жители посещают могилы шехидов, возлагают цветы и чтят память героев, отдавших жизни за освобождение Родины и территориальную целостность Азербайджана.

    Отметим, что сегодня в городе Нахчыван по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт, а вечером прогремит салют.

    В Нахчыване почтили память шехидов по случаю Дня Победы
    В Нахчыване почтили память шехидов по случаю Дня Победы
    В Нахчыване почтили память шехидов по случаю Дня Победы
    В Нахчыване почтили память шехидов по случаю Дня Победы
    В Нахчыване почтили память шехидов по случаю Дня Победы
    В Нахчыване почтили память шехидов по случаю Дня Победы
    В Нахчыване почтили память шехидов по случаю Дня Победы
    В Нахчыване почтили память шехидов по случаю Дня Победы
    В Нахчыване почтили память шехидов по случаю Дня Победы
    В Нахчыване почтили память шехидов по случаю Дня Победы
    В Нахчыване почтили память шехидов по случаю Дня Победы
    В Нахчыване почтили память шехидов по случаю Дня Победы
    В Нахчыване почтили память шехидов по случаю Дня Победы
    В Нахчыване почтили память шехидов по случаю Дня Победы
    В Нахчыване почтили память шехидов по случаю Дня Победы
    Нахчыванская Автономная Республика 8 Ноября - День Победы
    Фото
    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhidlərin məzarları ziyarət olunur
    Фото
    Martyrs commemorated in Nakhchivan on Victory Day
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    19:45
    Фото
    Коллектив Совета прессы и Совета по медиа и вещанию посетили парк Победы
    Внутренняя политика
    19:37
    В Египте при сходе поезда с рельсов погибли четверо, еще 88 пострадали - Обновлено
    Другие страны
    19:26
    На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о встрече с лидером Турции
    Внешняя политика
    19:13
    Президент Израиля вручил Гади Айзенкоту мандат на формирование правительства
    Другие страны
    18:59
    Фото
    В ряде стран проведены мероприятия по случаю Дня Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    18:46
    Дональд Трамп: Итоги выборов в Конгресс стали для США шагом назад
    Другие страны
    18:28
    Иран утвердил соглашение о строительстве железной дороги Решт - Астара
    Другие страны
    18:23
    Эрдоган поделился публикацией в соцсети в связи с Днем Победы Азербайджана
    В регионе
    18:22
    Руководство ANAMA посетило монумент Победы
    Внутренняя политика
    Лента новостей