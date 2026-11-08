В Нахчыване почтили память шехидов по случаю Дня Победы
Внутренняя политика
- 08 ноября, 2026
- 10:50
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В Нахчыванской Автономной Республике по случаю 8 Ноября - Дня Победы проходят мероприятия по увековечению памяти шехидов.
Как сообщает местное бюро Report, в различных районах автономной республики жители посещают могилы шехидов, возлагают цветы и чтят память героев, отдавших жизни за освобождение Родины и территориальную целостность Азербайджана.
Отметим, что сегодня в городе Нахчыван по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт, а вечером прогремит салют.
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