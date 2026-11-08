İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhidlərin məzarları ziyarət olunur

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 10:47
    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhidlərin məzarları ziyarət olunur

    8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının müxtəlif bölgələrində şəhidlərin məzarları ziyarət edilir.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, ziyarətlər zamanı şəhid məzarlarının üzərinə gül dəstələri qoyulur, Vətənin azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən qəhrəmanların əziz xatirəsi ehtiramla yad edilir.

    Qeyd edək ki, Zəfər Günü münasibətilə bu gün Naxçıvan şəhərində konsert proqramı təşkil olunacaq. Günün sonunda isə bayram atəşfəşanlığı keçiriləcək.

    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhidlərin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhidlərin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhidlərin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhidlərin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhidlərin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhidlərin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhidlərin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhidlərin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhidlərin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhidlərin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhidlərin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhidlərin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhidlərin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhidlərin məzarları ziyarət olunur
    Naxçıvanda Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhidlərin məzarları ziyarət olunur

    8 Noyabr - Zəfər Günü Naxçıvan Muxtar Respublikası
    Foto
    В Нахчыване почтили память шехидов по случаю Дня Победы
    Foto
    Martyrs commemorated in Nakhchivan on Victory Day
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    19:08
    Xüsusi nümayəndəliyin və Ağdam, Füzuli, Xocavənddə Bərpa, Tikinti, İdarəetmə Xidmətinin əməkdaşları şəhid ailələri ilə görüşüb
    Daxili siyasət
    18:52
    Qırx dörd günün dərsləri: Azərbaycanın iradəsi hərbi üstünlüyü siyasi nəticəyə çevirdi
    Analitika
    18:27
    Foto
    Video
    Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - Yenilənib
    Xarici siyasət
    18:21
    Foto
    Bir sıra xarici ölkələrdə Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib
    Xarici siyasət
    18:11
    Ərdoğan: Azərbaycanın ədalətli mübarizəsini və bölgədə davamlı sülh səylərini dəstəkləyirik
    Region
    18:06
    ANAMA-nın kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
    Daxili siyasət
    18:03
    Video
    "Haber Global": Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri əbədi qardaşlığa əsaslanır
    Region
    17:58
    Foto
    Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri qoyub
    Daxili siyasət
    17:52
    Foto
    Zəfər Günü münasibətilə Xarıbülbül zirvəsinə yürüş keçirilib
    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti