Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В Национальной библиотеке открылись виртуальная и традиционная выставки ко Дню памяти

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 16:36
    В Национальной библиотеке открылись виртуальная и традиционная выставки ко Дню памяти

    В Национальной библиотеке пользователям представлены виртуальная и традиционная книжные выставки под названием "27 сентября - День памяти Азербайджанской Республики".

    Как передает Report со ссылкой на Национальную библиотеку, на выставках представлены издания на азербайджанском и других языках, посвящённые победе, беспрецедентной военной тактике в истории военного искусства, дальновидной военной и политической стратегии Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, а также жизнерадостным и трагическим историям, славному боевому пути и подвигам храбрых, бесстрашных, мужественных и отважных сынов Родины - героев, навсегда оставивших глубокий след в истории Азербайджана своими идеалами и поступками.

    Желающие ознакомиться с виртуальной выставкой могут воспользоваться ссылкой: https://anl.az/el/vsb/27_sentyabr-Anim_Gunu/index.htm

    27 Сентября – День памяти Национальная библиотека Азербайджана
    Фото
    Milli Kitabxanada Anım Günü ilə bağlı virtual sərgi açılıb
    Фото
    Virtual and traditional exhibitions open at National Library for Remembrance Day
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