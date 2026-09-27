В Национальной библиотеке открылись виртуальная и традиционная выставки ко Дню памяти

В Национальной библиотеке пользователям представлены виртуальная и традиционная книжные выставки под названием "27 сентября - День памяти Азербайджанской Республики".

Как передает Report со ссылкой на Национальную библиотеку, на выставках представлены издания на азербайджанском и других языках, посвящённые победе, беспрецедентной военной тактике в истории военного искусства, дальновидной военной и политической стратегии Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, а также жизнерадостным и трагическим историям, славному боевому пути и подвигам храбрых, бесстрашных, мужественных и отважных сынов Родины - героев, навсегда оставивших глубокий след в истории Азербайджана своими идеалами и поступками.

Желающие ознакомиться с виртуальной выставкой могут воспользоваться ссылкой: https://anl.az/el/vsb/27_sentyabr-Anim_Gunu/index.htm