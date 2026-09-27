İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Milli Kitabxanada Anım Günü ilə bağlı virtual sərgi açılıb

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 16:30
    Milli Kitabxanada Anım Günü ilə bağlı virtual sərgi açılıb

    Milli Kitabxanada "27 sentyabr – Azərbaycan Respublikasıının Anım Günü" adlı virtual və eyniadlı ənənəvi kitab sərgisi istifadəçilərə təqdim olunub.

    "Report" bu barədə Milli Kitabxanaya istinadən xəbər verir.

    Sərgilərdə qələbədən, hərb tarixində misli-bərabəri olmayan, görünməmiş hərbi taktikadan, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin uzaqgörən hərbi və siyasi strategiyasından, Azərbaycan tarixində öz amalları, əməlləri ilə bir ömür boyu unudulmayacaq dərin izlər qoyan igid, qorxmaz, mərd, cəsur, qeyrətli Vətən oğullarının – qəhrəmanların sevincli-kədərli həyat hekayələri, şərəfli döyüş yolları və göstərdikləri şücaətlərdən bəhs edən Azərbaycan və müxtəlif dillərdə ədəbiyyatlar nümayiş olunur.

    Virtual sərgi ilə tanış olmaq istəyənlər https://anl.az/el/vsb/27_sentyabr-Anim_Gunu/index.htm linkindən istifadə edə bilərlər.

    27 Sentyabr - Anım Günü Azərbaycan Milli Kitabxanası
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    В Национальной библиотеке открылись виртуальная и традиционная выставки ко Дню памяти
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    Virtual and traditional exhibitions open at National Library for Remembrance Day
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