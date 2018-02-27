В Мингячевире состоялось открытие комплекса "ASAN Həyat"

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ 27 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии комплекса "ASAN Həyat" в Мингячевире.

Как сообщает Report, глава государства и его супруга разрезали ленту, символизирующую открытие комплекса.

Помощник президента Азербайджанской Республики по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алексеров и председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов подробно проинформировали главу государства и его супругу о Мингячевирском комплексе "ASAN Həyat".

В последние годы в Азербайджане проделана значительная работа в области применения информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных структур, сформирована соответствующая правовая база. В большинстве государственных органов обеспечено оказание населению электронных услуг. Эти услуги устраняют бюрократические препоны и случаи, порождающие коррупцию. А 13 июля 2012 года в этой сфере была проведена еще одна важная реформа. Были созданы Государственное агентство по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики и центры "ASAN xidmət" в его подчинении. Цель создания этой структуры заключалась в едином управлении центрами "ASAN xidmət", которые должны были напрямую оказывать услуги гражданам. Сюда входит координация, контроль и проведение оценивания работы сотрудников государственных органов, осуществляющих деятельность в центрах обслуживания, взаимная интеграция информационных баз государственных органов, ускорение процесса организации электронных услуг и совершенствование процесса управления в этой сфере.

С 2012 года в нескольких районах Баку в пользование жителей были переданы центры "ASAN xidmət". Впоследствии этот процесс начал охватывать и регионы. В настоящее время большинство обращений в эти центры связано с получением и заменой удостоверения личности, заменой водительских удостоверений, нотариальной деятельностью, а также вопросами миграции и имущества. Если в начале в центрах "ASAN xidmət" предоставлялись 23 юридические услуги, то теперь 10 государственными органами оказывается 32 вида услуг. В то же время частными компаниями и учреждениями гражданам в целом оказываются до 250 различных услуг. Все это является важной составной частью политики Азербайджанского государства по формированию нового подхода в отношениях государственный служащий-гражданин.

Государственное агентство по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики активно налаживает и международные связи. Сегодня деятельность "ASAN xidmət" высоко оценивается Европейским Союзом, Европейским парламентом, парламентом Великобритании, во Франции, Германии и других странах. Эта модель, обладающая оригинальной юридической структурой, с одобрением воспринимается многими международными партнерами и экспертами. На основе азербайджанской модели "ASAN xidmət" в Афганистане уже учреждена одноименная структура "Asan Khedmat" в сфере оказания государственных услуг. Кроме этого, подписан меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества с Италией, Республикой Корея, Францией, Индонезией, Монтенегро и организацией ИСЕСКО. В 2014 году "ASAN xidmət" был удостоен сертификатов международного уровня по стандарту ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007. "ASAN xidmət" также стал победителем международного конкурса Совета охраны труда Великобритании. Удостоенный в 2015 году первого места в категории "Совершенствование оказания государственных услуг" ООН, "ASAN xidmət" получил специальную награду и диплом. Эти факты сами по себе подтверждают, что к "ASAN xidmət", являющемуся брендом Азербайджана, в мире есть большой интерес.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в комплексе.

Было сообщено, что Мингячевирский комплекс "ASAN Həyat" - 13-й по счету центр Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики. Строительство здания комплекса, расположенного по адресу проспект Зарифы Алиевой, 2 и выделяющегося своей величественностью, началось в 2017 году. Строительные работы были завершены в феврале 2018 года. Комплекс состоит из трехэтажного административного здания и трех объектов общественного питания.

Во входящем в комплекс Центре "ASAN xidmət" министерства юстиции, внутренних дел, налогов, экономики, труда и социальной защиты населения, Государственный комитет по вопросам имущества, Государственный таможенный комитет, Государственная миграционная служба, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу и Национальное архивное управление, в целом, 10 государственных органов будут оказывать гражданам 32 вида услуг. В то же время, в центре будут организованы 112 видов функциональных вспомогательных услуг, в том числе банковские, страховые услуги, юридическая помощь, переводческие и другие услуги. Число сотрудников центра составляет 154 человека, волонтеров - 45 человек. Этот центр будет оказывать услуги 337 тысячам 767 гражданам, прописанным в городе Мингячевир, Евлахском и Агдашском районах.

Глава государства ввел центр в действие.

Было сообщено, что на сегодня количество обращений, поступивших в центры "ASAN xidmət", достигло 20 миллионов. В регионах продолжается оказание услуг гражданам посредством 10 выездных автобусов "ASAN xidmət" и мобильного "ASAN Qatar". С июня 2013 года оказаны выездные услуги более 1 миллиону 329 тысячам граждан. В Центре создано специальное отделение для оказания коммунальных услуг. Здесь будут оказывать услуги ОАО "Азеришыг", ОАО "Азерсу" и ПО "Азеригаз".

Было отмечено, что на сегодняшний день в двух службах "ASAN Кommunal", действующих в Баку, зарегистрированы 380 тысяч обращений граждан.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в центре с инновационными новшествами.

Главе государства и его супруге были представлены проекты других центров "ASAN xidmət", строительство и сдача в эксплуатацию которых запланирована на предстоящие годы.

Во время презентации результатов оценивания электронных услуг было сообщено, что с целью определения качества электронных услуг, предоставляемых гражданам государственными органами, и их усовершенствования Государственное агентство с 2013 года ежегодно проводит оценивание электронных услуг. В рамках оценивания определяется соответствие электронных услуг для их предоставления, выдвигаются предложения по устранению недостатков.

Проект "InnoLand" путем привлечения всех участников инновационной экосистемы в стране будет поощрять стимулирование инновационной деятельности и создание успешных стартапов, производство инновационной продукции и услуг, устойчивых к международной конкуренции. На пилотном пространстве, созданном в рамках проекта, будет проводиться работа по оказанию поддержки стартаперам на всех этапах - от первоначальной идеи до производства готовой инновационной продукции и услуг, а также в области увеличения количества и повышения эффективности деятельности инновационных компаний.

Было доведено до внимания, что одним из новых проектов является аппликация "Mobile Gov". Мобильная аппликация подготовлена в соответствии с поручением по созданию "Мобильного правительства в версии eGov 2.0", определенным в Стратегической дорожной карте по развитию телекоммуникационных и информационных технологий в стране. Посредством интеграции информационных систем различных государственных органов аппликация позволит пользователям воспользоваться государственными услугами с помощью смартфонов.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о предоставлении ASAN услуг посредством терминалов самообслуживания.

Было отмечено, что посредством этих терминалов, подготовленных для минимизации контактов между чиновником и гражданином, граждане, не теряя времени и никуда дополнительно не ходя, могут воспользоваться различными услугами. Выбрав желаемую услугу, гражданин вводит в систему биометрическую фотографию и другую информацию, заполняет форму электронного заявления и обращается за услугой.

Еще одно новшество – процесс выдачи визы посредством системы "ASAN ödəniş". Терминалы "ASAN ödəniş" будут использоваться для обеспечения процесса обращения за визой в международных аэропортах Азербайджана иностранцами и лицами без гражданства. Заполнив форму электронного обращения, иностранцы посредством системы "ASAN viza", интегрированной в терминалы, смогут оплатить в терминале визовую пошлину. Иностранцы и лица без гражданства также могут узнать в терминале "ASAN ödəniş" результаты обращения за визой.

Одним из новых проектов является мобильная аппликация "ASAN Turist". Этот проект – единая платформа, позволяющая всем туристам, приезжающим в нашу страну, воспользоваться туристическими услугами. Используя аппликацию, туристы смогут с легкостью найти с помощью навигатора объекты, соответствующие кругу их интересов, воспользоваться услугами, турами, организуемыми туристическими компаниями в регионы, и планировать поездки для себя.

Было доведено до внимания, что кабинет «электронное правительство» - это модулярный кабинет для пользования гражданами государственными услугами посредством специального программного обеспечения и устройств. Войдя в кабинет, гражданин может обратиться и воспользоваться различными услугами без участия представителя государственного органа.

Концепция Мингячевирского "ASAN Həyat" предусматривает сдачу в пользование не только центра "ASAN xidmət", но и объектов общественного питания. Так, наряду с оперативными и вежливыми услугами, гражданин может воспользоваться возможностями отдыха и развлечения концепта. Для удобства граждан комплекс "ASAN Həyat" охватывает различные решения, служащие улучшению жизненных стандартов. В киноклубе комплекса, наряду с азербайджанскими фильмами, будут демонстрироваться и кинокартины зарубежных стран.

С первого дня деятельности "ASAN xidmət" волонтеры являются компонентами этой концепции. К этому процессу присоединились 14 тысяч молодых волонтеров. До сегодняшнего дня волонтерами проведены 1000 тренингов, осуществлены 300 проектов. Так, более 850 волонтеров обеспечены работой посредством портала "ASAN Kadr". Проекты "ASAN Məktub" и "ASAN Kadr" как передовой опыт включены в портал "Передовых механизмов и решений в рамках сотрудничества "Юг-Юг" ООН.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с "ASAN peşə", входящим в комплекс "ASAN Həyat".

Центр "ASAN peşə» является совместным проектом министерства образования и Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики. Целью проекта является подготовка квалифицированных кадров и обеспечение повышения их конкурентоспособности в соответствии с меняющимися требованиями трудового рынка. Центр "ASAN peşə" оснащен всеми видами необходимого оборудования, учебными и наглядными пособиями. В соответствии с проектом в центре "ASAN peşə" существует самая современная материально-техническая база по четырем направлениям - профессиям электрика, механика, сантехника, швеи, здесь планируется участие специалистов.

На территории комплекса "ASAN Həyat" создана автомобильная стоянка. Построенный здесь надземный переход обеспечивает безопасность движения пешеходов.