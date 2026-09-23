В Милли Меджлисе обсудят деятельность НПО
Внутренняя политика
- 23 сентября, 2026
- 11:59
В Милли Меджлисе состоятся обсуждения, посвященные деятельности неправительственных организаций.
Как сообщает Report, соответствующий вопрос включен в рабочий план осенней сессии 2026 года комитета ММ по общественным объединениям и религиозным структурам.
Председатель комитета Фазиль Мустафа на сегодняшнем заседании комитета сообщил, что в ходе осенней сессии на слушаниях по данной теме будут обсуждены проблемы в деятельности НПО:
"Существующие проблемы в деятельности НПО создают необходимость в инициативах, направленных прежде всего на совершенствование институтов гражданского общества".
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