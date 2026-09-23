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    В Милли Меджлисе обсудят деятельность НПО

    Внутренняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 11:59
    В Милли Меджлисе обсудят деятельность НПО

    В Милли Меджлисе состоятся обсуждения, посвященные деятельности неправительственных организаций.

    Как сообщает Report, соответствующий вопрос включен в рабочий план осенней сессии 2026 года комитета ММ по общественным объединениям и религиозным структурам.

    Председатель комитета Фазиль Мустафа на сегодняшнем заседании комитета сообщил, что в ходе осенней сессии на слушаниях по данной теме будут обсуждены проблемы в деятельности НПО:

    "Существующие проблемы в деятельности НПО создают необходимость в инициативах, направленных прежде всего на совершенствование институтов гражданского общества".

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Неправительственные организации (НПО)
    Milli Məclisdə QHT-lərin fəaliyyəti müzakirə olunacaq
    Azerbaijan's Milli Majlis to discuss activities of NGOs

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