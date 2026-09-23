В Милли Меджлисе обсудят деятельность НПО

В Милли Меджлисе состоятся обсуждения, посвященные деятельности неправительственных организаций.

Как сообщает Report, соответствующий вопрос включен в рабочий план осенней сессии 2026 года комитета ММ по общественным объединениям и религиозным структурам.

Председатель комитета Фазиль Мустафа на сегодняшнем заседании комитета сообщил, что в ходе осенней сессии на слушаниях по данной теме будут обсуждены проблемы в деятельности НПО:

"Существующие проблемы в деятельности НПО создают необходимость в инициативах, направленных прежде всего на совершенствование институтов гражданского общества".