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    Milli Məclisdə QHT-lərin fəaliyyəti müzakirə olunacaq

    Daxili siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 11:56
    Milli Məclisdə QHT-lərin fəaliyyəti müzakirə olunacaq

    Milli Məclisdə qeyri-hökumət təşkilatlarının (QHT) fəaliyyəti müzakirə olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ parlamentin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin 2026-cı il payız sessiyası üzrə iş planına daxil edilib.

    Komitə sədri Fazil Mustafa komitənin bugünkü iclasında bildirib ki, payız sessiyası ərzində bu mövzuda keçiriləcək dinləmədə QHT-lərin fəaliyyətindəki problemlər müzakirə olunacaq:

    "QHT-lərin fəaliyyətindəki mövcud problemlər daha çox vətəndaş cəmiyyəti institutlarının təkmilləşdirilməsi baxımından təşəbbüslərə ehtiyac yaradır".

    Milli Məclis Qeyri-Hökumət Təşkilatları (QHT)
    В Милли Меджлисе обсудят деятельность НПО
    Azerbaijan's Milli Majlis to discuss activities of NGOs

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