Милли Меджлис подготовит ответную резолюцию для Европарламента

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "В Милли Меджлисе следует подготовить резолюцию в ответ на резолюцию Европейского парламента".

Как сообщает Report, об этом на внеочередном пленарном заседании заявил спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов.

Спикер отметил, что подготовка резолюции является важной задачей: "Резолюцию против Европарламента надо продумать детально. Эта очень важный вопрос. Если мы сейчас не ответим на резолюцию Европейского парламента, они будут продолжать предвзятую позицию. Думаю, что необходимо принять такую резолюцию".

Для подготовки проекта резолюции сформирована комиссия в составе председателя комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самеда Сеидова, депутатов Ганиры Пашаевой, Чингиза Ганизаде, Гудрета Гасангулиева и Сахибы Гафаровой.

Председатель парламента Огтай Асадов поручил депутатам тщательную разработку резолюции. Проект резолюции будет обсужден во второй части заседания Милли Меджлиса.