О нас

Сотрудники МВД провели акцию по посадке деревьев по случаю 101-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева

Сотрудники МВД провели акцию по посадке деревьев по случаю 101-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана провели акцию по посадке деревьев по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
9 мая 2024 г. 11:31
Сотрудники МВД провели акцию по посадке деревьев по случаю 101-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана провели акцию по посадке деревьев по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В ведомстве заявили, что по случаю 101-й годовщины со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева при совместной организации Министерства внутренних дел и Министерства экологии и природных ресурсов в поселке Мушфигабад Гарадагского района столицы была проведена очередная акция по посадке деревьев.

В мероприятии приняли участие руководящие лица обеих структур, сотрудники полиции и МВД.

В рамках акции было посажено около тысячи эльдарских сосен.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоDİN-in əməkdaşları Ulu Öndərin anadan olmasının ildönümü ilə əlaqədar ağacəkmə aksiyası keçirib

Самое важное

Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
8 мая 2024 г. 19:07
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
6 мая 2024 г. 19:23
Создана прокуратура города Ханкенди
Создана прокуратура города Ханкенди
4 мая 2024 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi