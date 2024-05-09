Сотрудники МВД провели акцию по посадке деревьев по случаю 101-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана провели акцию по посадке деревьев по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана провели акцию по посадке деревьев по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В ведомстве заявили, что по случаю 101-й годовщины со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева при совместной организации Министерства внутренних дел и Министерства экологии и природных ресурсов в поселке Мушфигабад Гарадагского района столицы была проведена очередная акция по посадке деревьев.

В мероприятии приняли участие руководящие лица обеих структур, сотрудники полиции и МВД.

В рамках акции было посажено около тысячи эльдарских сосен.