Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева почтили память сынов Азербайджана, погибших за победу над фашизмом

9 мая исполняется 79 лет исторической Победе над фашизмом.

9 мая исполняется 79 лет исторической Победе над фашизмом.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили по этому случаю могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ази Асланова, возложили цветы к памятнику, почтили память всех сынов Азербайджана, погибших в войне.

Отметим, что азербайджанский народ внес весомый вклад в историческую Победу над фашизмом. Азербайджан, которому принадлежат огромные заслуги в завоевании Победы, проводил на фронт 600 тысяч своих сыновей и дочерей. Более 300 тысяч из них героически погибли в боях. За отвагу, проявленную в этой войне, более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, более 170 тысяч солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями.

Азербайджанские дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина, сотни соотечественников сражались в составе партизанских отрядов. Решающую роль в этой Победе сыграла азербайджанская нефть. Азербайджан являлся основным поставщиком горюче-смазочных материалов для Советской армии. 90 процентов моторных масел, 80 процентов бензинa и 70 процентов нефти поставлялись Азербайджаном.

Исторические подвиги азербайджанских сынов, с честью сражавшихся в этой войне, всегда почитаются с уважением. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев во все периоды своего правления проявлял особое внимание и заботу о ветеранах войны, называя их "золотым фондом нашего народа". Президент Ильхам Алиев также всегда сохраняет в центре внимания решение социальных проблем ветеранов войны, накануне 9 мая – Дня Победы им оказывается материальная помощь. Согласно распоряжению президента Азербайджана от 2 мая 2024 года, участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов предоставлена единовременная материальная помощь в размере 2 тысяч манатов, а вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинграда в период Второй мировой войны, а также лицам, пережившим блокаду Ленинграда, - в размере 1 тысячи манатов. Все это еще раз доказывает, что в Азербайджане всестороннее внимание и забота о ветеранах войны являются одним из главных приоритетов государственной политики.

Уже четвертый год азербайджанский народ празднует Победу над фашизмом в войне 1941-1945 годов с двойной гордостью и радостью, вызванными великой Победой в 44-дневной Отечественной войне. Справедливость, за которую Азербайджан боролся 30 лет, наконец восторжествовала, под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет страны в рамках ее международно признанных границ.

Светлая память о всех сыновьях и дочерях, погибших в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и в войне 1941-1945 годов, всегда будет жить в сердце народа.