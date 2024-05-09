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Группа деятелей культуры удостоена персональной пенсии президента Азербайджана

Группа деятелей культуры удостоена персональной пенсии президента Азербайджана Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении деятелям культуры Азербайджана персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
9 мая 2024 г. 11:45
Группа деятелей культуры удостоена персональной пенсии президента Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении деятелям культуры Азербайджана персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что персональная пенсия президента предоставляется за заслуги в развитии азербайджанской культуры.

Согласно распоряжению, персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставляется следующим лицам:

Эльдарову Омару Гасан оглу

Алиевой Беюк Ханым Гасанбала гызы

Гашимзаде Ханлару Аллахверди оглу

Исрафилову Фархаду Рамазан оглу

Меликову Агилю Гадашбала оглу

Мамедалиевой Севде Юсуф гызы

Мустафаевой Лалезар Башир гызы.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev bir qrup mədəniyyət xadiminə Azərbaycan Prezidentinin təqaüdünün verilməsi barədə sərəncam imzalayıb

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