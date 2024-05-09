Группа деятелей культуры удостоена персональной пенсии президента Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении деятелям культуры Азербайджана персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что персональная пенсия президента предоставляется за заслуги в развитии азербайджанской культуры.
Согласно распоряжению, персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставляется следующим лицам:
Эльдарову Омару Гасан оглу
Алиевой Беюк Ханым Гасанбала гызы
Гашимзаде Ханлару Аллахверди оглу
Исрафилову Фархаду Рамазан оглу
Меликову Агилю Гадашбала оглу
Мамедалиевой Севде Юсуф гызы
Мустафаевой Лалезар Башир гызы.