В Кяльбаджаре завершен этап поиска массовых захоронений в труднодоступной горной местности
Внутренняя политика
- 30 августа, 2025
- 15:33
На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются поиски возможных мест захоронений лиц из числа пропавших без вести.
Как сообщил в интервью Report заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников Эльдар Самедов, в июле и августе текущего года работы велись на труднодоступной горной местности в Кяльбаджарском районе.
По его словам, поиски велись с участием большого числа специалистов профильных государственных ведомств.
"Также применялись беспилотные летательные аппараты. В соответствии с планом эти работы завершены на днях с учетом погодных условий. Дальнейшие мероприятия будут осуществляться поэтапно", - добавил Самедов.
