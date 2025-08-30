    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    В Кяльбаджаре завершен этап поиска массовых захоронений в труднодоступной горной местности

    Внутренняя политика
    • 30 августа, 2025
    • 15:33
    В Кяльбаджаре завершен этап поиска массовых захоронений в труднодоступной горной местности

    На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются поиски возможных мест захоронений лиц из числа пропавших без вести.

    Как сообщил в интервью Report заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников Эльдар Самедов, в июле и августе текущего года работы велись на труднодоступной горной местности в Кяльбаджарском районе.

    По его словам, поиски велись с участием большого числа специалистов профильных государственных ведомств.

    "Также применялись беспилотные летательные аппараты. В соответствии с планом эти работы завершены на днях с учетом погодных условий. Дальнейшие мероприятия будут осуществляться поэтапно", - добавил Самедов.

    Азербайджанская версия
    Kəlbəcərdə çətin relyefli ərazidə hava şəraiti ilə bağlı axtarış-qazıntı işləri başa çatıb
    Английская версия
    Search for mass graves in hard-to-reach mountain areas completed in Kalbajar

