Kəlbəcərdə çətin relyefli ərazidə hava şəraiti ilə bağlı axtarış-qazıntı işləri başa çatıb

    Daxili siyasət
    • 30 avqust, 2025
    • 15:08
    İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə itkin düşmüş şəxslərə aid məzar yerlərinin axtarışı və qazıntı işləri intensiv davam etdirilir. 

    Bunu "Report"a müsahibəsində Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası İşçi Qrupu rəhbərinin müavini Eldar Səmədov deyib.

    Onun sözlərinə görə, aidiyyəti dövlət qurumlarının mütəxəssis heyəti ilə birlikdə son axtarış-qazıntı işləri cari ilin iyul və avqust aylarında Kəlbəcər rayonu ərazisində, çətin relyefli ərazidə həyata keçirilib:

    "Prosesə çoxsaylı canlı qüvvə cəlb olunub və dron texnologiyası tətbiq edilib. Plana uyğun olaraq, eyni zamanda, hava şəraiti ilə bağlı orada işlər bu günlərdə başa çatıb. Amma mərhələli şəkildə proseslər həyata keçiriləcək".

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

