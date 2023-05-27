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В Кяльбаджаре заложен фундамент первого жилого квартала

В Кяльбаджаре заложен фундамент первого жилого квартала 27 мая в городе Кяльбаджар был заложен фундамент первого жилого квартала.
Внутренняя политика
27 мая 2023 г. 20:50
В Кяльбаджаре заложен фундамент первого жилого квартала

27 мая в городе Кяльбаджар был заложен фундамент первого жилого квартала.

Как передает Report, в церемонии закладки фундамента квартала принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства был проинформирован о жилом квартале.

Было отмечено, что жилой квартал спроектирован на территории 3,26 гектара. Концепция жилого квартала подготовлена в рамках проекта генерального плана, реализуемого по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре. В квартале планируется построить 3 четырехэтажных и 10 двухэтажных зданий. Здесь в 112 квартирах будут проживать в целом более 460 человек. Территория озеленения, которую планируется создать вокруг школы, будет выполнять функцию общественного пространства и служить эффективному проведению населением своего досуга.

Подчеркивалось, что архитектура жилых зданий, отражая рельефные особенности территорий, разработана в альпийском стиле.

Глава государства заложил фундамент жилого квартала.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcər şəhərində ilk yaşayış məhəlləsinin təməli qoyulub

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