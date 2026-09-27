Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В Кяльбаджаре почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 13:38
    В Кяльбаджаре почтили память шехидов

    Во всех регионах Азербайджана в связи с Днём памяти почтили память шехидов.

    Как передает Report, память шехидов также почтили в городе Кяльбаджар.

    В 12:00 минутой молчания почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.

    Кяльбаджар Память шехидов
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    Kəlbəcər şəhərində şəhidlərin xatirəsi anılıb
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    Martyrs commemorated in Kalbajar
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