Kəlbəcər şəhərində şəhidlərin xatirəsi anılıb
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2026
- 13:24
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Azərbaycanın bütün bölgələrində Anım Günü ilə bağlı şəhidlərin xatirəsi yad edilir.
"Report" xəbər verir ki, Kəlbəcər şəhərində də şəhidlərin xatirəsi anılıb.
Saat 12:00-da Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.
Kəlbəcər şəhərində şəhidlərin xatirəsi anılıb#sükut #anımgünü #azərbaycan #reportaz #xəbər pic.twitter.com/KjBemef663— Report.az (@reportnewsaz) September 27, 2026
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