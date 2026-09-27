İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Kəlbəcər şəhərində şəhidlərin xatirəsi anılıb

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 13:24
    Kəlbəcər şəhərində şəhidlərin xatirəsi anılıb

    Azərbaycanın bütün bölgələrində Anım Günü ilə bağlı şəhidlərin xatirəsi yad edilir.

    "Report" xəbər verir ki, Kəlbəcər şəhərində də şəhidlərin xatirəsi anılıb.

    Saat 12:00-da Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.

    27 Sentyabr - Anım Günü Kəlbəcər
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    В Кяльбаджаре почтили память шехидов
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    Martyrs commemorated in Kalbajar
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