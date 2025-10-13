Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Карабахском университете проходит церемония открытия Дня духовных ценностей

    Внутренняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 10:32
    В Карабахском университете проходит церемония открытия Дня духовных ценностей

    В рамках недели Духовных ценностей в Карабахском университете в Ханкенди стартовала церемония открытия Дня духовных ценностей.

    Как сообщает сотрудник Report из Ханкенди, проект осуществляется при совместной организации Государственного комитета по работе с религиозными организациями, Карабахского университета, Азербайджанского теологического института и Фонда пропаганды духовных ценностей.

    В мероприятии участвуют председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов и другие официальные лица.

    После церемонии открытия будут прослушаны лекции преподавателей Карабахского университета и Теологического института на тему национально-духовных ценностей.

    В завершение будет представлена литературно-художественная программа с участием студентов факультета искусств университета.

    Qarabağ Universitetində "Mənəvi dəyərlər" gününün açılış mərasimi keçirilir
    Opening ceremony of Spiritual Values ​​Day taking place at Karabakh University in Azerbaijan

