В Карабахском университете проходит церемония открытия Дня духовных ценностей
- 13 октября, 2025
- 10:32
В рамках недели Духовных ценностей в Карабахском университете в Ханкенди стартовала церемония открытия Дня духовных ценностей.
Как сообщает сотрудник Report из Ханкенди, проект осуществляется при совместной организации Государственного комитета по работе с религиозными организациями, Карабахского университета, Азербайджанского теологического института и Фонда пропаганды духовных ценностей.
В мероприятии участвуют председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов и другие официальные лица.
После церемонии открытия будут прослушаны лекции преподавателей Карабахского университета и Теологического института на тему национально-духовных ценностей.
В завершение будет представлена литературно-художественная программа с участием студентов факультета искусств университета.