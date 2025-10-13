В Карабахском университете проходит церемония открытия Дня духовных ценностей

В рамках недели Духовных ценностей в Карабахском университете в Ханкенди стартовала церемония открытия Дня духовных ценностей.

Как сообщает сотрудник Report из Ханкенди, проект осуществляется при совместной организации Государственного комитета по работе с религиозными организациями, Карабахского университета, Азербайджанского теологического института и Фонда пропаганды духовных ценностей.

В мероприятии участвуют председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов и другие официальные лица.

После церемонии открытия будут прослушаны лекции преподавателей Карабахского университета и Теологического института на тему национально-духовных ценностей.

В завершение будет представлена литературно-художественная программа с участием студентов факультета искусств университета.