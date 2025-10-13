İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Qarabağ Universitetində "Mənəvi dəyərlər" gününün açılış mərasimi keçirilir

    Daxili siyasət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 10:14
    Qarabağ Universitetində Mənəvi dəyərlər gününün açılış mərasimi keçirilir

    "Mənəvi dəyərlər" həftəsi çərçivəsində Xankəndidə fəaliyyət göstərən Qarabağ Universitetində "Mənəvi dəyərlər" gününün açılış mərasimi başlayıb.

    "Report"un Xankəndiyə ezam edilmiş əməkdaşı xəbər verir ki, layihə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Qarabağ Universiteti, Komitənin tabeliyindəki Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu və Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir.

    Tədbirdə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov və digər rəsmi şəxslər iştirak edirlər.

    Açılış mərasimindən sonra Qarabağ Universiteti və İlahiyyat İnstitutu müəllimlərinin milli-mənəvi dəyərlər mövzusunda mühazirələri dinləniləcək.

    Yekunda Qarabağ Universiteti İncəsənət fakültəsi tələbələrinin iştirakı ilə ədəbi-bədii proqram təqdim olunacaq.

    Qeyd edək ki, sözügedən layihənin məqsədi gənclərin milli kimlik şüurunun möhkəmləndirilməsi, milli-mənəvi dəyərlərə, tarixi ənənələrə, eləcə də milli irsə bağlılığın təşviqidir.

    Qarabağ Universiteti Dini Qurumlar mənəvi dəyərlər Xankəndi

    Son xəbərlər

    10:27

    "Araz-Naxçıvan"ın UEFA Çempionlar Liqasında oyunlarını idarə edəcək hakimlər müəyyənləşib

    Fərdi
    10:27

    Araz çayı üzərində yeni körpünün tikintisi bu ilin sonuna kimi yekunlaşacaq

    Xarici siyasət
    10:27

    2028-ci ildən Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi ilə Azərbaycandan ildə azı 5 milyon ton yük daşınacaq

    Xarici siyasət
    10:26

    Baş nazirin müavini: Şimal–Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi üzrə yükdaşımaların həcmi 8,3% artıb

    Daxili siyasət
    10:26

    Şahin Mustafayev: Azərbaycan həm İran, həm də Rusiya ilə münasibətlərində qarşılıqlı anlaşma prinsiplərinə sadiqdir

    Daxili siyasət
    10:25

    I sinfinə üzrlü səbəbdən gecikən uşaqların qəbul prosesi davam edir

    Digər
    10:24

    Xalq artisti Ramiz Quliyevin səhhəti yaxşılaşır, tənəffüsü bərpa olunub

    İncəsənət
    10:14
    Foto

    Qarabağ Universitetində "Mənəvi dəyərlər" gününün açılış mərasimi keçirilir

    Daxili siyasət
    10:04

    CAR-da avtobus qəzasında 40 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti