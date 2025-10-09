Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    В Карабахе пройдет неделя "Духовных ценностей"

    Внутренняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 15:38
    В Карабахе пройдет неделя Духовных ценностей

    В Карабахе с 11 по 14 октября пройдет неделя "Духовных ценностей", посвященная 5-летию Победы, одержанной в Отечественной войне.

    Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с религиозными организациями.

    Мероприятие пройдет при совместной организации Государственного комитета по работе с религиозными организациями, Карабахского университета и Фонда пропаганды духовных ценностей.

    Цель проекта – укрепление национального самосознания молодежи, поощрение приверженности нашим национально-духовным ценностям, историческим традициям, а также наследию.

    Карабах Вторая Карабахская война Отечественная война
    Qarabağda "Mənəvi dəyərlər" həftəsi keçiriləcək
    Karabakh to host Spiritual Values Week

    Последние новости

    16:04

    Мировой ущерб от киберинцидентов достигает $10 трлн в год

    Финансы
    16:02

    Никол Пашинян и Марта Кос в Брюсселе обсудили реализацию TRIPP

    В регионе
    16:01

    В Азербайджане ожидается двукратный рост потерь в результате киберинцидентов

    Финансы
    15:59

    Путин: Россия оказывает всяческое содействие расследованию крушения самолета AZAL

    Внешняя политика
    15:58

    На Абшероне произошла цепная авария, столкнулись четыре автомобиля

    Другие
    15:56
    Фото

    В Баку состоялась встреча с борцами из Швейцарии

    Индивидуальные
    15:52

    СМИ: Трамп прибудет на Ближний Восток в воскресенье, где объявит о перемирии в Газе

    Другие страны
    15:50

    В Имишлинском районе в результате ДТП погиб один человек, четверо пострадали

    Происшествия
    15:48

    С 2026 года граждане Азербайджана смогут контролировать использование своих персональных данных

    ИКТ
    Лента новостей