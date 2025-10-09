В Карабахе пройдет неделя "Духовных ценностей"
- 09 октября, 2025
- 15:38
В Карабахе с 11 по 14 октября пройдет неделя "Духовных ценностей", посвященная 5-летию Победы, одержанной в Отечественной войне.
Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с религиозными организациями.
Мероприятие пройдет при совместной организации Государственного комитета по работе с религиозными организациями, Карабахского университета и Фонда пропаганды духовных ценностей.
Цель проекта – укрепление национального самосознания молодежи, поощрение приверженности нашим национально-духовным ценностям, историческим традициям, а также наследию.
