В Карабахе пройдет неделя "Духовных ценностей"

В Карабахе с 11 по 14 октября пройдет неделя "Духовных ценностей", посвященная 5-летию Победы, одержанной в Отечественной войне.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с религиозными организациями.

Мероприятие пройдет при совместной организации Государственного комитета по работе с религиозными организациями, Карабахского университета и Фонда пропаганды духовных ценностей.

Цель проекта – укрепление национального самосознания молодежи, поощрение приверженности нашим национально-духовным ценностям, историческим традициям, а также наследию.