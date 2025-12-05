Fitch: Доход ЮГК от транспортировки газа составит около $1,5 млрд в год до 2029 года

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует стабильный доход ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) от транспортировки газа на уровне около $1,5 млрд в год в период 2025–2028 годов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

"Капитальные затраты в среднем составят около $0,2 млрд в год в 2025-2028 годах", - отмечается в сообщении.

По данным Fitch, на 31 августа 2025 года ЮГК располагал $2,3 млрд в виде денежных средств и депозитов, а также $1,5 млрд в рамках казначейского соглашения с SOCAR Capital.

Еврооблигации на сумму $2 млрд подлежат погашению в марте 2026 года. Fitch ожидает, что компания выполнит обязательства за счет имеющихся средств. Погашение долга в 2025–2028 годах предусматривает лишь умеренные амортизационные платежи по банковским кредитам - около $0,12 млрд в год. Агентство прогнозирует, что ЮГК будет генерировать положительный свободный денежный поток до выплаты дивидендов в течение всего рассматриваемого периода.

"Долг ЮГК включает еврооблигации на $2 млрд и кредиты от международных банков развития на сумму $1,5 млрд со сроком погашения в 2032–2046 годах. В числе кредиторов - Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития", - говорится в сообщении.

По оценкам Fitch, EBITDA компании от газотранспортной деятельности останется стабильной в абсолютных цифрах, однако ее доля в общей EBITDA будет увеличиваться - до примерно 80% к 2027 году против около 60% в 2024 году.

Сегмент upstream ЮГК подвержен постепенному снижению добычи на фоне естественного истощения месторождения "Шахдениз". Он также зависит от цен на газ и нефть, поскольку значительная часть контрактных объемов привязана к котировкам сырьевых товаров. Fitch прогнозирует снижение EBITDA в сегменте добычи в 2025–2028 годах и сокращение его доли (с примерно 40% в 2024 году), что связано как с падением объемов, так и со снижением ожидаемых цен на сырье.

Fitch прогнозирует стоимость нефти марки Brent на уровне $70 за баррель в 2025 году, $65 - в 2026 году и $60 - в 2027–2028 годах. Стоимость газа на TTF ожидается на уровне $12 за 1 000 кубических футов в 2025 году, $8 - в 2026 году и $7 - в 2027–2028 годах.

Агентство отмечает, что рыночная позиция ЮГК поддерживается усилиями Европы по диверсификации источников газа и политической поддержкой крупных инфраструктурных проектов, включая предоставленное TAP освобождение от отдельных положений Газовой директивы ЕС. Компания также пользуется доступом к растущему газовому рынку Турции. TANAP и TAP обладают возможностью увеличения мощности.

"Мы прогнозируем, что чистый левередж по EBITDA составит около 0,5x в среднем в 2025–2028 годах (0,3x в 2024 году), чему способствует стабильное формирование денежных потоков и низкий уровень капитальных затрат. Мы ожидаем, что начиная с 2026 года ЮГК будет направлять большую часть ежегодно генерируемых средств в виде дивидендов SOCAR и государству", - сообщает Fitch.

Как сообщалось, ЗАО "Южный газовый коридор" принадлежит государству (49%) и Госнефтекомпании Азербайджана (51%).

"Южный газовый коридор" построен для экспорта газа из прикаспийского региона в Европу. Азербайджан начал экспорт газа по нему 31 декабря 2020 года. Основными компонентами Южного газового коридора являются: Стадия-2 проекта Шахдениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку - Грузия - граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

С учетом увеличения спроса на азербайджанский газ планируется расширение Южного газового коридора за счет увеличения мощностей газопроводов TANAP и TAP для поставок в Европу.