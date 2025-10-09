İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Qarabağda "Mənəvi dəyərlər" həftəsi keçiriləcək

    Daxili siyasət
    • 09 oktyabr, 2025
    • 15:10
    Qarabağda Mənəvi dəyərlər həftəsi keçiriləcək

    Qarabağda oktyabrın 11-14-də Vətən müharibəsində qazanılmış Zəfərin 5 illiyinə həsr edilmiş "Mənəvi dəyərlər" həftəsi keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, layihə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Qarabağ Universiteti, Komitənin tabeliyindəki Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu və Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə baş tutacaq.

    Layihənin məqsədi gənclərin milli kimlik şüurunun möhkəmləndirilməsi, milli-mənəvi dəyərlərimizə, tarixi ənənələrimizə, eləcə də irsimizə bağlılığın təşviq edilməsidir.

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Qarabağ vətən müharibəsi Zəfərə gedən yol
    В Карабахе пройдет неделя "Духовных ценностей"
    Karabakh to host Spiritual Values Week

