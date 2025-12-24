İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    "Kəpəz" klubu sabiq futbolçusunu geri qaytara bilməyib

    Futbol
    • 24 dekabr, 2025
    • 16:44
    Kəpəz klubu sabiq futbolçusunu geri qaytara bilməyib

    "Kəpəz" klubu sabiq futbolçusu Rati Ardazişvilini geri qaytara bilməyib.

    Bu barədə "Report"a Gəncə təmsilçisinin baş məşqçisi Azər Bağırov məlumat verib.

    O, qış fasiləsində heyəti gücləndirmək üçün yarımmüdafiəçi ilə təmasa keçdiklərini bildirib:

    "Bu futbolçunu tanıyırıq, oyun üslubu bizə tanışdır. Düşündük ki, uyğunlaşma problemi yaşamayacaq. Lakin maliyyə şərtləri uyğun gəlmədi. Rati başqa klubdan daha sərfəli təklif alıb. Ona görə keçidi alınmadı".

    A.Bağırov qışda başqa futbolçularla yolları ayırmağı düşünmədiklərini sözlərinə əlavə edib:

    "İki futbolçu - Kaçper Rosa və Pedru Qomeş ilə yolları ayırdıq. Başqa oyunçuların getməsini istəmirik. Çünki heyətimiz elə də geniş deyil. Hazırda danışıq apardığımız yerli futbolçular var. Onların keçidini həll etmək istəyirik. Legioner cəlb ediləcəksə, istəyirik ki, Azərbaycanda və ya "Kəpəz"də çıxış etmiş futbolçu olsun. Çünki uyğunlaşma ilə bağlı problem yaşamasını istəmirik. Oyununa bələd olduğumuz futbolçuların xidmətindən yararlanmağı düşünürük".

    Qeyd edək ki, "Kəpəz" Misli Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümünün ilk yarısını 9 xalla onuncu sırada tamamlayıb.

