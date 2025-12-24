Gələn ilin yanvar-fevral aylarında Ağdama 1164 ailə köçürüləcək
Daxili siyasət
- 24 dekabr, 2025
- 16:58
2026-cı ilin yanvar-fevral aylarında Ağdama 1164 ailə (4772 nəfər) köçürüləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevaya dekabrın 24-də Ağdam şəhərində 2-ci yaşayış kompleksinin açılışı zamanı məlumat verib.
Bildirilib ki, həmçinin, dekabrda buraya 104 ailənin (426 nəfər) köçürülməsi nəzərdə tutulur.
