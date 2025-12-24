İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Gələn ilin yanvar-fevral aylarında Ağdama 1164 ailə köçürüləcək

    Daxili siyasət
    • 24 dekabr, 2025
    • 16:58
    Gələn ilin yanvar-fevral aylarında Ağdama 1164 ailə köçürüləcək

    2026-cı ilin yanvar-fevral aylarında Ağdama 1164 ailə (4772 nəfər) köçürüləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevaya dekabrın 24-də Ağdam şəhərində 2-ci yaşayış kompleksinin açılışı zamanı məlumat verib.

    Bildirilib ki, həmçinin, dekabrda buraya 104 ailənin (426 nəfər) köçürülməsi nəzərdə tutulur.

    Böyük Qayıdış İlham Əliyev Ağdam Zəfərə gedən yol

    Son xəbərlər

    17:10

    Macarıstanın Baş naziri İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    17:08

    Xəstəlik aşkarlanan ölkələrdən Azərbaycana məhsul idxalına məhdudiyyət qoyulub

    Sağlamlıq
    17:07

    Sabahdan Bakı və Sumqayıtda Yeni il yarmarkaları fəaliyyətə başlayır

    ASK
    17:07

    "Xalq Bank" 5 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    17:06

    ƏMDX-nın elektron xidmətlərindən istifadə müvəqqəti dayandırılacaq

    Biznes
    17:04
    Foto

    Media nümayəndələri dövlət xətti ilə kirayəyə verilən yeni mənzillərlə tanış olub

    İnfrastruktur
    17:01

    Ukrayna ordusu Rusiyada raket yanacağı zavoduna və Krımda dəniz dronları bazasına hücum edib

    Digər ölkələr
    17:01

    "Real"ın prezidenti Vinisiusu komandada saxlamaq niyyətindədir

    Futbol
    16:58

    Gələn ilin yanvar-fevral aylarında Ağdama 1164 ailə köçürüləcək

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti