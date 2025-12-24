В январе-феврале 2026 года в Агдам будут переселены 1164 семьи
Внутренняя политика
- 24 декабря, 2025
- 18:09
В январе-феврале 2026 года в Агдам будут переселены 1164 семьи (4772 человека).
Как сообщает Report, об этом проинформировал президента Азербайджана Ильхама Алиева специальный представитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов во время открытия 2-го жилого комплекса в городе Агдаме.
Отмечено, что в декабре планируется переселить сюда 104 семьи (426 человек).
