МИД Азербайджана поздравил Таиланд

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Таиланд по случаю национального дня страны.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД в соцсети X.

"Направляем наши искренние поздравления и наилучшие пожелания правительству и народу Таиланда", - говорится в публикации.