МИД Азербайджана поздравил Таиланд
Внешняя политика
- 05 декабря, 2025
- 12:15
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Таиланд по случаю национального дня страны.
Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД в соцсети X.
"Направляем наши искренние поздравления и наилучшие пожелания правительству и народу Таиланда", - говорится в публикации.
