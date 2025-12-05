Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    МИД Азербайджана поздравил Таиланд

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 12:15
    МИД Азербайджана поздравил Таиланд

    Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Таиланд по случаю национального дня страны.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД в соцсети X.

    "Направляем наши искренние поздравления и наилучшие пожелания правительству и народу Таиланда", - говорится в публикации.

    МИД Азербайджана Таиланд Национальный праздник
    Azərbaycan XİN Tailandı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Thailand on National Day
