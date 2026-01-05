Еще две европейские страны в этом году начнут закупать азербайджанский газ

Наш экспорт газа растет как по объемам, так и по географии охвата. На данный момент мы поставляем газ в 14 стран, в 11 из них – на регулярной основе.

Как сообщает Report, об этом 5 января сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Есть страны, которые получали азербайджанский газ в 2024 году, но затем прекратили закупки из-за наличия других источников. Но это своего рода поставки по требованию: когда им нужно, мы начинаем поставки. Когда им не нужно, мы прекращаем. Но в целом географический охват трубопроводным газом из Азербайджана составляет 14 стран, и в этом году к ним добавятся еще две европейские страны. Таким образом, в целом их будет 16, и это самое большое количество по поставкам трубопроводного газа. Ни одна другая страна в мире не поставляет трубопроводный газ в столько стран как Азербайджан. В прошлом году наш экспорт составил более 25 млрд кубометров с потенциалом роста", - сказал глава государства.