İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Bu il daha iki Avropa ölkəsi Azərbaycan qazını alacaq

    Energetika
    • 05 yanvar, 2026
    • 23:14
    Bu il daha iki Avropa ölkəsi Azərbaycan qazını alacaq
    İlham Əliyev

    Həcm və coğrafiya baxımından bizim qaz ixracımız artır. Biz indiyədək 11-i müntəzəm əsasda olmaqla, 14 ölkəni qazla təchiz etmişik.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsində deyib.

    "Elə ölkələr var ki, onlar 2024-cü ildə bizdən qaz əldə edib, lakin sonra başqa mənbələrlə əlaqədar dayandırıb. Bu, bir növ tələbata əsaslanır, onların ehtiyacı olanda biz təchizata başlayırıq, ehtiyacı olmayanda dayandırırıq. Lakin ümumilikdə Azərbaycanın boru kəməri vasitəsilə qaz nəqlinin coğrafi əhatə dairəsi 14 ölkədən ibarətdir. Bu il onlara daha iki Avropa ölkəsi əlavə olunacaq. Ümumilikdə 16 ölkə olacaq, bu, boru kəməri qazı ilə bağlı ən böyük rəqəmdir. Dünyada heç bir ölkə Azərbaycan kimi bu qədər ölkəni boru kəməri vasitəsilə qazla təchiz etmir. Ötən il bizim ixracımız artım potensialına malik olmaqla, 25 milyard kubmetrdən çox olub", - deyə dövlət başçısı bildirib.

    neft qaz Azərbaycan İlham Əliyev müsahibə Avropa

    Son xəbərlər

    23:34

    Prezident: Elmi inkişaf etdirmək istəyiriksə, sadəcə, elmi işçiləri işlə təmin etmək yox, islahatlara getməliyik

    Elm və təhsil
    23:32

    Venesuelanın BMT-dəki nümayəndəsi: ABŞ təbii sərvətlərimizə görə bizə hücum edir

    Digər ölkələr
    23:25

    Prezident: Azərbaycan dilini qorumaq hər birimizin vəzifəsidir

    Daxili siyasət
    23:23

    İlham Əliyev: Biz bütün dövrlərdə dilimizi qorumuşuq

    Daxili siyasət
    23:14

    Bu il daha iki Avropa ölkəsi Azərbaycan qazını alacaq

    Energetika
    23:08

    Bakının yeni yol infrastrukturunun xəritəsi təsdiqlənib

    İnfrastruktur
    23:02

    Azərbaycan Prezidenti: Qısamüddətli planlarımız 8 giqavat enerji əldə etməkdir

    Energetika
    22:57

    Parisin avtomobil yollarında 900 km uzunluğunda tıxac yaranıb

    Digər ölkələr
    22:54

    Azərbaycan Qəzza zolağında mümkün beynəlxalq missiyalarda iştirak etməyəcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti