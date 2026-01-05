Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент: Если мы хотим развивать науку, то должны проводить реформы

    • 05 января, 2026
    • 23:38
    Если мы действительно хотим развивать науку, если хотим не просто обеспечить занятость научных работников, а продвигать науку, то необходимо идти на реформы. Это неизбежно. Если мы этого не сделаем, то и у развития будут определенные ограничения.

    Как сообщает Report, об этом 5 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    Подчеркнув, что прогресс развитых стран основан только на интеллекте, уме, образовании, науке, а не на нефти, газе, глава государства отметил, что за последние 20 лет в Азербайджане создано 10 новых высших учебных заведений: "Это намерение государства, государственная политика. Повышение качества образования, социального обеспечения и профессионализма преподавателей, тестовая система и прочее. Все эти факторы преследуют одну цель – чтобы общество было грамотным и образованным. Только тогда мы сможем достичь долгосрочного развития. Если этого не будет, после исчерпания наших запасов нефти и газа мы можем оказаться в сложнейшей ситуации".

