    Azərbaycan XİN Tailandı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 05 dekabr, 2025
    • 11:58
    Azərbaycan XİN Tailandı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Milli Günü münasibətilə Tailandı təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

    "Milli Günün Mübarək, Tailand!

    Tailand Hökuməti və Xalqına ürəkdən təbriklərimizi və ən xoş arzularımızı çatdırırıq", - paylaşımda qeyd olunub.

    МИД Азербайджана поздравил Таиланд

