АБР готовит комплексный первичный отчет по декарбонизации АЖД

Азиатский банк развития (АБР) до 11 декабря планирует предоставить ЗАО "Азербайджанские железные дороги" первичный отчет по проекту декарбонизации.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель группы и специалист по энергетике АБР Канбин Чжэн (Kangbin Zheng) на презентации и семинаре, посвященном совместному проекту.

По его словам, в первичный отчет будут включены технические основы для инженерного проектирования, варианты интеграции в энергосеть и параметры осуществимости. АБР планирует провести полевые наблюдения и обследования площадок, собрать операционную информацию во время посещений депо, подстанций, станций, грузовых дворов, логистических хабов и точек подключения к сети.

Он отметил, что АБР необходимо спрогнозировать будущие объемы услуг АЖД, оценить потребление энергии, структуру выбросов углерода и определить практическую стратегию по декарбонизации компании.

"Мы намерены применять системный подход, поскольку железная дорога является ключевым элементом транспортного сектора и играет важную роль в выполнении национальных климатических обязательств. Поэтому наша работа выходит за рамки корпоративного уровня самой АЖД. Мы также хотим действовать программно - внедрять зрелые и доказанные технологии, адаптируя их к реалиям Азербайджана", - добавил представитель АБР.

К. Чжэн подчеркнул, что в рамках технической помощи АБР намерен использовать как минимум 17 направлений анализа.

"Мы планируем изучить, как методы моделирования и симуляции, анализ чувствительности, сравнение затрат и инвестиций, а также международные бенчмарки могут помочь определить оптимальный подход к разработке инвестиционной программы и проекта, который сможет быть реализован в Азербайджане усилиями АЖД", - отметил он.